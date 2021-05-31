Взрыв в столичной многоэтажке: рассказали о состоянии пострадавшего

Мужчина остался без обеих кистей рук Фото: скріншот із відео

От взрыва в многоэтажке, который произошел в Киеве на ул. Зоологической в ​​Шевченковском районе, пострадал 43-летний мужчина.

Он в реанимации в крайне тяжелом состоянии. Полицейские подозревают, что он сам привел в действие взрывчатку, говорится в сюжете ТСН.



По словам соседа Дмитрия, в помещении, где взорвалось, жил мужчина по имени Руслан. В тот вечер он громко ругался и угрожал.

"Я попросил его, чтобы он тише себя вел. Он что-то пробормотал и дальше там с собой общался. Он вел монолог, как будто с кем-то ругался. Но он был один", - говорит сосед пострадавшего.

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Люди предполагают, что мужчина был нетрезв. В руках держал предмет похожий на гранату. Подрывника спасали сами соседи.

Среди жителей чудом обошлось без жертв. Мужчина остался без обеих кистей рук. Известно, что он местный житель. Откуда взял взрывчатку - устанавливают полицейские. Против мужчины уже возбудили уголовное производство за незаконное обращение с оружием.

"Его опросить тогда не оказалось возможным, он был в шоковом состоянии. Его сразу с места происшествия госпитализировали в больницу", - сообщили в полиции.

Если врачам удастся спасти ему жизнь, следующие семь лет он может провести в тюрьме.

Взрыв прогремел в ночь на 31 мая на ул. Зоологической в Киеве в одной из многоэтажек. Пострадал 43-летний мужчина, его госпитализировали. Предварительно установлено, что в руках потерпевшего сдетонировал взрывоопасный предмет.