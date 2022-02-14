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понедельник, 14 февраля 2022 08:53

Взрыв в кафе: двое пострадавших в тяжелом состоянии
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В Станице Луганской в ​​кафе взорвался газовый баллон. Начался пожар. 12 пострадавших
Фото: lg.dsns.gov.ua
В Станице Луганской в ​​кафе взорвался газовый баллон. Начался пожар. 12 пострадавших
В Станице Луганской в ​​кафе взорвался газовый баллон. Начался пожар. 12 пострадавших
В Станице Луганской в ​​кафе взорвался газовый баллон. Начался пожар. 12 пострадавших
В Станице Луганской в ​​кафе взорвался газовый баллон. Начался пожар. 12 пострадавших

Двух человек, получивших ожоги при взрыве в кафе "Мрия" в Станице Луганской, перевели в ожоговый центр в Харькове.

Всего госпитализировали восемь человек, сообщил руководитель тамошней военно-гражданской администрации Альберт Зинченко, передает "Суспільне".

Из них двое имеют компрессионный перелом позвоночника. Люди выпрыгнули из окна второго этажа, спасаясь от огня.

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Среди пострадавших в больнице тоже есть ребенок.

Еще четверо – легко травмированы и лечатся дома.

Всего 12 человек получили ожоги и травмы в результате ЧП.

В поселке Станица Луганской области произошел взрыв в кафе "Мрия". Рвануло в субботу 12 февраля, в 17:46.

По предварительным данным – взорвался газовый баллон с последующим возгоранием.

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