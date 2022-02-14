Взрыв в кафе: двое пострадавших в тяжелом состоянии

Двух человек, получивших ожоги при взрыве в кафе "Мрия" в Станице Луганской, перевели в ожоговый центр в Харькове.
Всего госпитализировали восемь человек, сообщил руководитель тамошней военно-гражданской администрации Альберт Зинченко, передает "Суспільне".
Из них двое имеют компрессионный перелом позвоночника. Люди выпрыгнули из окна второго этажа, спасаясь от огня.
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Среди пострадавших в больнице тоже есть ребенок.
Еще четверо – легко травмированы и лечатся дома.
Всего 12 человек получили ожоги и травмы в результате ЧП.
В поселке Станица Луганской области произошел взрыв в кафе "Мрия". Рвануло в субботу 12 февраля, в 17:46.
По предварительным данным – взорвался газовый баллон с последующим возгоранием.
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