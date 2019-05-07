Взрыв гранаты в Марганце: первые подробности

В Марганце Днепропетровской области взорвалась граната. Один человек погиб. Еще 4 получили ранения. Фото - dp.dsns.gov.ua

Взрыв гранаты в Марганце Днепропетровской области произошел у магазина на ул. Лермонтова.

В результате взрыва погиб 38-летний мужчина. Еще 4 пострадавших - 2 мужчины и 2 женщины. Их с многочисленными осколочными ранениями госпитализировали сотрудники скорой медицинской помощи в городскую больницу, данные устанавливаются, сообщили в пресс-службе ГСЧС области.

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Разрушение несущих конструкций зданий, расположенных вблизи, нет. Взрывной волной поврежден легковой автомобиль Тoyota Prado Land Cruiser.

Сотрудники полиции проводятся следственные действия.

Взрыв в Марганце произошел около 16 часов 7 мая. Сначала сообщалось об одном погибшем и 3-х пострадавших. Среди них - сотрудник группы реагирования патрульной полиции.