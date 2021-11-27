Взрыв дома в Новой Одессе: продолжаются поиски людей под завалами

На месте взрыва работает тяжелая инженерная техника. Фото: ГСЧС

Под завалами дома в Новой Одессе Николаевской области могут оставаться двое заблокированных людей. Спасатели продолжают поиски.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС. Продолжается поиск людей под завалами с привлечением кинологических групп ГСЧС. На месте взрыва работает тяжелая инженерная техника.

Аварийно-спасательные работы производятся непрерывно и организованы посменно. Развернуты палатки ГСЧС, пункт обогрева, палатка Красного Креста.

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Отмечается, что к поискам привлечены 211 человек и 44 единицы техники: спасатели, психологи, кинологи, медики, нацгвардейцы, сотрудники полиции и коммунальных служб.

Местные органы власти оказывают помощь пострадавшим жителям. На месте работает штаб по ликвидации последствий взрыва.

Правоохранители открыли уголовное дело по факту взрыва дома в городе Новая Одесса Николаевской области.