В Павлограде взорвали автомобиль кикбоксера Рамиля Ахмедова. Фото: Павлоград.dp.ua

В Павлограде взорвали автомобиль известного кикбоксера Рамиля Ахмедова.

Взрыв прогремел около 3 часов ночи 26 мая на ул. Центральная. Об этом сообщает местный сайт Павлоград.dp.ua.

Взорвали автомобиль HONDA Accord. Машина принадлежит чемпиону по кикбоксингу Рамилю Ахмедову, который также является заместителем директора спортивно-оздоровительного комплекса "Центр".

"Проснулся от взрыва. Соседи видели, как у машины "критился" какой-то человек. Скорее всего использовали гранату или взрыватель", - рассказал Ахмедов.

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Автомобиль восстановлению не подлежит.

Рамиль Ахмедов является финалистом турнира сильнейших кикбоксеров Украины, чемпион Украины среди молодежи по кикбоксингу, чемпион Европы и двукратный чемпион мира по кикбоксингу. За высокие результаты спортсмен получил звание мастера спорта Украины и мастера спорта международного класса по кикбоксингу.