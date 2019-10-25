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пятница, 25 октября 2019 17:31

Выжил после покушения и задержан: что известно о раненом в харьковской перестрелке

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Выжил после покушения и задержан: что известно о раненом в харьковской перестрелке
41-летний Георгий Исаков, которого подстрелили в Харькове, в тяжелом состоянии в реанимации. Фото - hk.npu.gov.ua

41-летний Георгий Исаков, известный по прозвищам "Жора" или "Боксер", которого подстрелили в Харькове, находится в реанимации. У него ранение бедра, плеча и головы. По информации медиков, он в тяжелом состоянии.

Он занимался профессиональным боксом, откуда и получил прозвище "Боксер". Вошел в группировку "Оплот", которую возглавлял Евгений Жилин. Члены организации были ярыми противниками Евромайдана.

Это уже не первое покушение на жизнь Исакова. В него стреляли 24 ноября 2016-го, через месяц после убийства Жилина. Тогда он получил ранения руки и грудной клетки. Двух исполнителей покушения и заказчика задержали: это были жители Донбасса. Они за 8 тыс. грн взялись за дело, касавшееся перераспределения сфер влияния в Харькове.

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В 2018-м Исакова задержала Служба безопасности Украины по подозрению в хранении оружия. У него нашли пистолет и два ружья. Адвокат тогда обвиняла правоохранителей, что якобы пистолет ее клиенту подбросили. А относительно других двух ружей, которые нашли в джипе, - то на них Исаков имел разрешение.

По предварительной информации, это тоже было покушение именно на жизнь Исакова.

Стрельба в Харькове возле супермаркета произошла днем ​​25 октября. Был убит Владимир Борох по прозвищу "Тайсон". Он - правая рука заместителя главы "Оплота" Георгия Исакова.

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Дата
25
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