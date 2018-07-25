"Вывезли в лес, заставили яму копать" - от побоев старшины у солдата разорвалась селезенка

Солдата Вячеслава Явногопобив старшина Фото:lviv.ua

В воинской части на Львовщине старшина избил солдата, от чего у парня разорвалась селезенка.

Пострадавший Вячеслав Явний родом из Хмельницкой области. Служит в 45-й отдельной артиллерийской бригаде. Сейчас эти военнослужащие дислоцируются в Старичах на Львовщине. Он рассказывает, как 2 месяца назад возвращался во Львов с опозданием на 3 дня. На перроне его неожиданно встретили двое – начальник штаба майор Роман Глудик и старшина Сергей Липянин. Вместо наказания, говорит, решили устроить ему "вылазку на природу", сообщает "24 канал".

"Я тогда из Киева приехал, опоздал. Меня вывезли в лес, заставили яму копать. Старшина подошел сбоку, ударил со всей силы. Мне стало плохо на построении. Отправили в медпункт, сказали, что ничего страшного, а начальник штаба на второй день приехал и забрал в Новояворовск, в больницу", – рассказал солдат Вячеслав Явный.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Виталия Гнатышина избили в день рождения

На прошлой неделе, по словам Вячеслава, на занятиях старшина Сергей Липянин избил его за то, что солдат задремал. Удар в левый бок был настолько сильным, что разорвало селезенку.

По словам врачей, еще несколько часов и солдат бы умер. А так – стал инвалидом. Майор части после того предлагал ему деньги. Говорят, унижениям подвергался не только Вячеслав, но ему доставалось больше всего.

Рассказывают, после этой ситуации руководство штаба вызвало их "на ковер". Угрожали тюрьмой, чтобы держали язык за зубами. Ребята признаются: много военных 45-й бригады давали командирам "на лапу", чтобы избежать наказания. Свои слова могут подтвердить и чеками.

Исполняющий обязанности командира воинской части все отрицает. О взятках ничего не знает, а Вячеслава "характеризует отрицательно". Сейчас продолжается следствие. Если вину старшины докажут, ему грозит до 7 лет лишения свободы.

Водитель маршрутки вместе с другом избил своего пассажира - инспектора патрульной полиции. Он был не при исполнении и сделал замечание о нарушении Правил дорожного движения.