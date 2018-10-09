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вторник, 09 октября 2018 12:30

"Вытащила мертвой из воды и положила в кровать": женщина будет отвечать за смерть 2-летней дочери

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&quot;Вытащила мертвой из воды и положила в кровать&quot;: женщина будет отвечать за смерть 2-летней дочери
Матери 2-летней девочки, утонувшей в ванной, грозит до 8 лет за решеткой. Фото: 112.ua

Прокуратура Харьковщины утвердила обвинение женщине, из-за которой 2-летняя дочь утонула в ванной. Трагедия произошла 12 августа этого года. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

"Изюмская местная прокуратура направила в городской районный суд области обвинительный акт в отношении женщины, 2-летняя дочь которой утонула в ванной", - говорится в сообщении.

По словам руководителя местной прокуратуры Станислава Гальченко, женщине инкриминируется совершение преступления по ч. 3 ст. 135. То есть оставление в опасности, что повлекло смерть.

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2-летняя девочка утонула в ванной 12 августа. К правоохранителям обратился 41-летний житель города. Когда мужчина пришел домой, то обнаружил своего ребенка мертвым. Тело 2-летней девочки лежало в детской кроватке. Жены дома не было.

Впоследствии выяснили, что 34-летняя мать оставила ребенка в ванной без присмотра и девочка утонула. Когда женщина поняла о содеянном, достала уже мертвую дочь из воды и положила в кровать.

Горе-мать нашли на берегу реки пьяной. По словам женщины, она пыталась себя убить. Следователи рассказали, что подозреваемая злоупотребляла алкоголем и наркотиками. Сейчас по требованию прокуратуры женщина находится под стражей. Если ее вину докажут, то сядет за решетку на 8 лет.

Кроме того, следователи проверяют, правильно ли родители погибшей девочки выполняли свои обязанности.

23 августа в селе Свитязь Шацкого района на озере Свитязь во время катания на катамаране утонули женщина с 11-летним сыном.

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