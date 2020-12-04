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пятница, 04 декабря 2020 13:42

"Выстрелов не фиксировали: подробности стрельбы на границе Украины и России

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&quot;Выстрелов не фиксировали: подробности стрельбы на границе Украины и России
Вскоре состоится погранично-представительская встреча, в ходе которой украинская сторона ожидает услышать от пограничников РФ объяснение ситуацииФото: lviv.molbuk.ua

Украинские пограничники не фиксировали выстрелов на границе с Россией, где в ночь на 4 ноября якобы произошла перестрелка, в результате которой погиб человек.

Об этом сообщил пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко, передает tsn.ua. Украинская сторона начала проверку соответствующей информации.

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"Около 11:00 поступило официальное письмо от российской стороны, в котором они отмечают, что это событие якобы произошло в полночь по московскому времени", — рассказал Демченко.

Представитель ГНСУ отметил на "большом промежутке времени" с момента, когда событие могло произойти, до часа, в котором о ней проинформировали украинских пограничников.

"Пограничные наряды не фиксировали никаких выстрелов на общей границе с Россией", - добавил он. Между тем украинские пограничники проверяют местность, в частности направление, на которое указывает российская сторона.

Также вскоре состоится погранично-представительская встреча, в ходе которой украинская сторона ожидает услышать от пограничников РФ объяснение ситуации.

На границе России с Украиной произошла перестрелка. Три человека пытались перейти границу РФ на участке пограничного управления ФСБ России по Белгородской и Воронежской областях. Во время перестрелки один человек погиб, двое пропали.

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Дата
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