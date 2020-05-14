Вышли на убийцу мужчины, которого нашли закопанным в собственном дворе

Фото: mk.npu.gov.ua

На Николаевщине задержали подозреваемого в убийстве 61-летнего жителя села Мешково-Погорелово Витовского района.

Им оказался 22-летний ранее судимый за кражи односельчанин погибшего мужчины, с которым тот дружил, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

"После проведения судебно-медицинской экспертизы стало известно, что пенсионер умер в результате огнестрельного ранения в голову. Также правоохранители выяснили, что исчезли вещи пострадавшего: мобильные телефоны, кошелек, электроинструменты и бытовые вещи. Подозреваемого в убийстве установили. Выяснилось, что он на почве возникших неприязненных отношений с хозяином, решил убить и ограбить его", - сказано в сообщении.

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Имея при себе ранее похищенное оружие, он проник на территорию домовладения потерпевшего и, дождавшись когда хозяин выйдет из дома во двор, выстрелил ему в голову. В результате полученного ранения мужчина скончался. После чего злоумышленник похитил имущество потерпевшего и, с целью скрыть совершенное преступление, закопал на территории домовладения труп погибшего.

С задержанным проводятся следственные мероприятия. В ближайшее время суд будет избирать подозреваемому меру пресечения. Мужчину могут посадить пожизненно.

10 мая жительница Житомира заявила в полицию, что ее 61-летний брат из села Мешково-Погорелово Витовского района Николаевской области несколько дней на связь не выходит. Мужчину нашли убитым под деревом в собственном дворе.