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воскресенье, 04 июля 2021 14:56

Выпускника госпитализировали с алкогольным отравлением

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Выпускника госпитализировали с алкогольным отравлением
Несовершеннолетний вернулся с выпускного в критическом состоянии. Его госпитализировали с сильным алкогольным отравлением. Фото: Уніан.

В Кременчуге Полтавской области 17-летнего выпускника госпитализировали с алкогольным отравлением.

Несовершеннолетний пришел с выпускного в критическом состоянии, а утром 3 июля был госпитализирован в реанимационное отделение детской больницы Кременчуга, передает издание Кременчуг Today.

В выпускника диагностировали острое алкогольное отравление. Медики отмечают, что его состояние тяжелое.

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В столице водитель Mercedeс вызвал ДТП. Он снес ограждение, а затем перевернулся, сообщили в патрульной полиции Киева. В салоне авто, кроме водителя, было еще двое пассажиров. Они не травмировались.

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