Выпила яд. Появились подробности жуткого дела

Женщина совершила самоубийство, выпив яд. Фото: ТСН

Женщина, которая выпила яд в автомобиле на парковке столичного ТЦ, в сентябре обращалась в полицию за помощью.

Она имела конфликт с мужем и свекровью, которые не пускали ее в квартиру, говорится в сюжете ТСН.

Полицейским женщина сообщила, что между ней и родными возникла ссора.

"Участковый провел профилактическую беседу. После чего женщина обратилась в полицию и сообщила, что более в помощи сотрудников полиции не нуждается", - рассказали в полиции.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Беременная женщина напилась крысиного яда

О ссорах в семье слышали соседи. Говорят, что женщина покончила с собой, потому что не выдержала психологического напряжения в семье.

В Киеве женщина покончила с собой на парковке столичного торгового центра на глазах у мужа. Они будто бы обсуждали планы на развод. Заявление еще в июне подал мужчина. В машине женщина сообщила мужу, что выпила яд. Тот вызвал "скорую", но медики лишь констатировали смерть. Полиция открыла уголовное производство по статье умышленное убийство с пометкой - самоубийство. До сих пор неизвестно, какой яд выпила женщина. Экспертиза будет готова только через неделю.