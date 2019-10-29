Выпила яд. Появились подробности жуткого дела

 
Ексклюзивы
1/5
Когда на Майдан выйдет электорат Зеленского, будет страшно - Довженко
Когда на Майдан выйдет электорат Зеленского, будет страшно - Довженко
7 Просмотров: 9360
Эксперт объяснил, в чем сходство Зеленского и Порошенко
Эксперт объяснил, в чем сходство Зеленского и Порошенко
1 Просмотров: 1764
Почему в ЕС начали критиковать Зеленского
Почему в ЕС начали критиковать Зеленского
2 Просмотров: 7209
"У Украины с Крымом и Донбассом отношения сотни лет. 5 лет оккупации их не поломают" - нардеп из "Слуги народа" Юраш
"У Украины с Крымом и Донбассом отношения сотни лет. 5 лет оккупации их не поломают" - нардеп из "Слуги народа" Юраш
3 Просмотров: 1224
"Люксовый" Ан-24 и новейший Ан-178 - как праздновали юбилей самой массовой серии украинских самолетов
"Люксовый" Ан-24 и новейший Ан-178 - как праздновали юбилей самой массовой серии украинских самолетов
Просмотров: 6831
Попрощались с военной, которую застрелил вражеский снайпер - фото
Попрощались с военной, которую застрелил вражеский снайпер - фото
1 Просмотров: 41094
Успешный президент Зеленский или нет, увидим весной – социолог
Успешный президент Зеленский или нет, увидим весной – социолог
1 Просмотров: 1188
Победа: депутатский зал ожидания киевского вокзала передали военным
Победа: депутатский зал ожидания киевского вокзала передали военным
Просмотров: 1827
Политолог назвал проблему Зеленского
Политолог назвал проблему Зеленского
Просмотров: 3474
7% падения для Зеленского – это еще очень позитивно – социолог
7% падения для Зеленского – это еще очень позитивно – социолог
Просмотров: 2358
Фото
Все фото
9
4
3
6
9
Взрывом разрушило две квартиры: первые подробности и фото
Взрывом разрушило две квартиры: первые подробности и фото
Задержали организатора и исполнителей заказного убийства под Киевом
Задержали организатора и исполнителей заказного убийства под Киевом
Вблизи городского совета убили мужчину
Вблизи городского совета убили мужчину
Мужчина дважды за день обокрал супермаркет на столичной Оболони
Мужчина дважды за день обокрал супермаркет на столичной Оболони
В Киеве на перекрестке произошло мощное столкновение
В Киеве на перекрестке произошло мощное столкновение
Видео
Все видео
Облил кипятком и порезал: в России 12-летний школьник убил мать
Облил кипятком и порезал: в России 12-летний школьник убил мать
16-летнюю киевлянку таксист отбил от насильника
16-летнюю киевлянку таксист отбил от насильника
Возле пиццерии в Киеве произошла жесткая драка со стрельбой (+18)
Возле пиццерии в Киеве произошла жесткая драка со стрельбой (+18)
Пациент на ходу выпал из "скорой": видео инцидента
Пациент на ходу выпал из "скорой": видео инцидента
Маршрутчик силой выволок пассажирку из салона
Маршрутчик силой выволок пассажирку из салона
Интервью
1/5
"У Украины с Крымом и Донбассом отношения сотни лет. 5 лет оккупации их не поломают" - нардеп из "Слуги народа" Юраш
"У Украины с Крымом и Донбассом отношения сотни лет. 5 лет оккупации их не поломают" - нардеп из "Слуги народа" Юраш
3 Просмотров: 1224
"Первый сексуальный опыт получают в 13 лет. Обязанность родителей - доносить детям правильные вещи о сексе"
"Первый сексуальный опыт получают в 13 лет. Обязанность родителей - доносить детям правильные вещи о сексе"
1 Просмотров: 5877
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
2 Просмотров: 7686
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Просмотров: 1899
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Просмотров: 1044
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
28 октября 2019
Просмотров: 270
Безвіз працює
У Тальному я відпочиваю душею. Приїжджаю вихідними й ходжу в ліс або на берег Тікича. На Покрову гостюємо всією сім'єю. Старша донька шле фотографії ...
вторник, 29 октября 2019 01:39

Выпила яд. Появились подробности жуткого дела

  Комментировать
Выпила яд. Появились подробности жуткого дела
Женщина совершила самоубийство, выпив яд. Фото: ТСН

Женщина, которая выпила яд в автомобиле на парковке столичного ТЦ, в сентябре обращалась в полицию за помощью.

Она имела конфликт с мужем и свекровью, которые не пускали ее в квартиру, говорится в сюжете ТСН.

Полицейским женщина сообщила, что между ней и родными возникла ссора.

"Участковый провел профилактическую беседу. После чего женщина обратилась в полицию и сообщила, что более в помощи сотрудников полиции не нуждается", - рассказали в полиции.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Беременная женщина напилась крысиного яда

О ссорах в семье слышали соседи. Говорят, что женщина покончила с собой, потому что не выдержала психологического напряжения в семье.

В Киеве женщина покончила с собой на парковке столичного торгового центра на глазах у мужа. Они будто бы обсуждали планы на развод. Заявление еще в июне подал мужчина. В машине женщина сообщила мужу, что выпила яд. Тот вызвал "скорую", но медики лишь констатировали смерть.

Полиция открыла уголовное производство по статье умышленное убийство с пометкой - самоубийство. До сих пор неизвестно, какой яд выпила женщина. Экспертиза будет готова только через неделю.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Выпила яд. Появились подробности жуткого дела». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Доллар подорожал: курс валют на 28 октября
Доллар подорожал: курс валют на 28 октября Просмотров: 17451
Вся семья разбилась в ДТП. Выжил только 10-летний парень
Вся семья разбилась в ДТП. Выжил только 10-летний парень
3
 Просмотров: 16804
Governors Awards-2019: самые сексуальные наряды звезд на репетиции &quot;Оскара&quot;
Governors Awards-2019: самые сексуальные наряды звезд на репетиции "Оскара"
9
 Просмотров: 13645
Тина Кароль и Dan Balan сошлись вместе: чем порадовала пара
Тина Кароль и Dan Balan сошлись вместе: чем порадовала пара
 Просмотров: 11745
Неизвестный надругался с женщины и выбросил тело в кусты
Неизвестный надругался с женщины и выбросил тело в кусты Просмотров: 9900
Происшествия
Мощный взрыв прогремел на заводе в Днепре
Мощный взрыв прогремел на заводе в Днепре Просмотров: 252
Повышенную радиацию обнаружили в лаборатории Центральной геофизической обсерватории
Повышенную радиацию обнаружили в лаборатории Центральной геофизической обсерватории Просмотров: 117
В столичном парке нашли гранаты
В столичном парке нашли гранаты Просмотров: 207
Имел пистолет, ключи и фальшивый паспорт: рассказали о пожизненнике, который застрелил нацгвардейца
Имел пистолет, ключи и фальшивый паспорт: рассказали о пожизненнике, который застрелил нацгвардейца Просмотров: 1332
Взрывом разрушило две квартиры: первые подробности и фото
Взрывом разрушило две квартиры: первые подробности и фото
9
 Просмотров: 603
Больше всего комментируют
8
Сенцов отреагировал на скандал с Зеленским в Золотом
7
Когда на Майдан выйдет электорат Зеленского, будет страшно - Довженко
5
"Общество нам не простит" - Зеленский обратился к антикоррупционерам
4
Скандальный "слуга народа" показал заключение полиграфа
3
США убили лидера ИГИЛа
Голосов: 413
Голосование Андрей Шевченко покинет сборную после Евро-2020?
  • 1) да, вместе с итальянскими помощниками перейдёт в "Милан"
  • 2) нет, захочет сыграть как тренер на Кубке мира-2022
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua