Вынесли приговор отцу, который более 100 раз ударил ножом 8-летнего сына

8-летнего Никиту Осадчего из Чернигова зарезал отец в августе прошлого года. Мужчину признали невменяемым и отправили в психиатрическую больницу. Фото: cn.npu.gov.ua

На Черниговщине вынесли приговор 31-летнему Андрею Осадчему, который зарезал сына 8-летнего Никиту. Трагедия произошла вблизи села Скоренец в августе прошлого года. Мужчина 106 раз ударил сына кухонным ножом и затем бил его камнем по лицу и телу.

Андрея Осадчего признали невменяемым и отправили на принудительное лечение. Такое решение 25 мая принял Черниговский районный суд, рассказали Gazeta.ua в областной прокуратуре.

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"Согласно заключению судебно-психиатрической экспертизы, подозреваемый в момент совершения убийства не мог осознавать значение своих действий и руководить ими. То есть, находился в состоянии невменяемости. По своему психическому состоянию он представляет значительную общественную опасность для окружающих", - рассказали в прокуратуре.

Мужчина будет находиться в больнице психиатрической помощи со строгим наблюдением после вступления решения суда в законную силу. До того будет оставаться в областной психиатрической больнице.

Андрей Осадчий с женой Татьяной развелся за год до трагедии. Он жил в Прилуках, женщина с сыном - в Чернигове. Но с сыном виделся часто. 2 августа Андрей со своим отцом после гостей отвозил сына машиной к матери. По дороге остановились для отдыха. После чего отец с сыном отправились в лес на прогулку. Однако вернулся мужчина уже без ребенка. Татьяна заявила в полицию. Поиски продолжались всю ночь. В них участвовали около сотни правоохранителей, спасателей, лесников и неравнодушных граждан. Среди них был и отец пропавшего. На его одежде полицейские заметили кровь, а при нем был окровавленный нож. Поиски продолжались до 7:00. Когда тело мальчика нашли - отец признался в убийстве. Известно, что три года назад Андрей Осадчий лечился в психоневрологической больнице. Но на учете не стоял.