Выделили средства на квартиры пострадавшим от обрушения дома

Кабмин одобрил выделение средств на покупку жилья пострадавшим в результате обвала в Дрогобыче в ночь на 28 августа.
Закупили 59 квартир, сообщил в Facebook заместитель председателя Львовской ОГА Василий Лозинский.
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"Ожидаем официального опубликования документа и согласование всех перечней и начинаем работать над быстрым выполнением этого распоряжения", - сообщил Лозинский.
Дом в Дрогобыче Львовской области обвалился из-за разрушения средней несущей стены подвала. Об этом говорится в техническом отчете по результатам обследования жилого дома, опубликованном пресс-службой Дрогобычского городского совета.
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