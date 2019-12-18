Выделили средства на квартиры пострадавшим от обрушения дома

Пострадавшим в Дрогобыче купят квартиры. Фото: полиция

Кабмин одобрил выделение средств на покупку жилья пострадавшим в результате обвала в Дрогобыче в ночь на 28 августа.

Закупили 59 квартир, сообщил в Facebook заместитель председателя Львовской ОГА Василий Лозинский.

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"Ожидаем официального опубликования документа и согласование всех перечней и начинаем работать над быстрым выполнением этого распоряжения", - сообщил Лозинский.

Дом в Дрогобыче Львовской области обвалился из-за разрушения средней несущей стены подвала. Об этом говорится в техническом отчете по результатам обследования жилого дома, опубликованном пресс-службой Дрогобычского городского совета.