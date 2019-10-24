Вторые сутки ищут 11-летнего парня

В Одесской области разыскивают 11-летнего Александра Шмалько из села Старая Кульна Подольского района. Фото - od.npu.gov.ua

В Одесской области вторые сутки разыскивают 11-летнего Александра Шмалько из села Старая Кульна Подольского района.

23 октября около 15.00 парень ушел из дома и до настоящего времени не вернулся, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

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Приметы: на вид 11-13 лет, рост 140-145 см, худощавого телосложения, волосы светлые, глаза голубые.

Был одет: синий свитер, спортивные штаны с белыми полосками, кроссовки.

Если кому известно местонахождение ребенка, просят сообщить в Подольский отдел полиции по телефонам: (04862) 4-20-20, 050-554-20-20, (04862) 4-20-21 или на спецлинию 102.

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