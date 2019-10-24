Вторые сутки ищут 11-летнего парня

В Одесской области вторые сутки разыскивают 11-летнего Александра Шмалько из села Старая Кульна Подольского района.
23 октября около 15.00 парень ушел из дома и до настоящего времени не вернулся, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.
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Приметы: на вид 11-13 лет, рост 140-145 см, худощавого телосложения, волосы светлые, глаза голубые.
Был одет: синий свитер, спортивные штаны с белыми полосками, кроссовки.
Если кому известно местонахождение ребенка, просят сообщить в Подольский отдел полиции по телефонам: (04862) 4-20-20, 050-554-20-20, (04862) 4-20-21 или на спецлинию 102.
Более суток в Днепре искали 16-летнюю Марию Королеву. Накануне исчезновения школьница поссорилась с мамой через учебу, после чего вернулась домой. У нее был выключен телефон.
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