Вся в ранах: показали фото женщины, которую обварил кипятком муж

Автор: facebook.com/ Злата Некрасова 25-летняя Анастасия Шаповала из Запорожья, которую облил кипятком гражданский муж 33-летний Дмитрий Межебицкий, чувствует себя лучше

25-летняя Анастасия Шаповалова из Запорожья, которую облил кипятком гражданский муж 33-летний Дмитрий Межебицкий, чувствует себя лучше.

Ее из реанимационного отделения в ближайшие дни переведут в обычную палату. Но до полного выздоровления еще далеко. Лицо, верхняя часть тела и руки женщины - все в ранах, рассказала корреспонденту Gazeta.ua основательница благотворительного фонда "Эмоция" Злата Некрасова.

"Большое спасибо всем, кто участвовал и помогал мне на лечение", - говорит сама Анастасия.

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6-летний сын и 4-летняя дочь женщины сейчас находятся под опекой у бабушки по отцу. Она сама уже была в больнице, но заявила, что материально ничем помочь не может. Анастасия - сирота, из близких людей у ​​нее есть только брат. Она закончила Матвеевскую школу-интернат.

Автор: facebook.com/Злата Некрасова 25-летняя Анастасия Шаповала из Запорожья, которую облил кипятком гражданский муж 33-летний Дмитрий Межебицкий, чувствует себя лучше

Дмитрий Межебицкий до сих пор в розыске. Дело переквалифицировали на "покушение на умышленное убийство". Ему грозит до 15 лет за решеткой.

Дмитрий Межебицкий облил гражданскую жену Анастасию Шаповалову кипятком под утро 31 июля. Пара живет в частном доме. Женщина выпрыгнула через окно и позвала на помощь. Пока могла говорить, рассказала, что с ней произошло. Подозреваемый сбежал сразу после содеянного. Его разыскивает полиция. Предварительно, ему инкриминировали нанесение телесных повреждений.