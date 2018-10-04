"Встал, отряхнулся и пошел дальше" - прохожий задавил женщину весом своего тела

30-летняя Наталья погибла после того, как на нее упал прохожий Фото:http://gx.net.ua/

В центре Харькова произошла трагедия - женщина умерла после того, как на нее упал прохожий. Мужчина придавил ее своим весом.

Трагедия случилась возле Харьковского института микробиологии и иммунологии им. Мечникова, пишет "ГородХ". Как показало вскрытие, женщина погибла от разрыва аорты грудного отдела.

"Это было около 17:30, Наташа шла с работы вниз по Пушкинской. Когда все произошло, она успела мне позвонить и сказать, что на нее упал мужчина. Я работаю неподалеку, сразу сорвалась и через 10 минут была на месте, но было уже поздно", - сказала сестра погибшей Татьяна.

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Виновник гибели женщины с места трагедии скрылся. Ее семья ищет свидетелей происшествия.

"Я поставила букет на месте происшествия и догадалась вложить в него записку с телефоном. Отозвалась женщина, живущая в том районе, она все видела и вызвала "скорую" для сестры. Рассказала, что мужчина шел за Наташей вниз по Пушкинской, по стороне Института Мечникова. В какой-то момент он споткнулся и упал прямо на нее. Но встал, отряхнулся и пошел дальше, даже не поинтересовавшись, как себя чувствует сестра. Говорят, мужчина в возрасте и тучный".

"Родители сейчас в ужасном состоянии, они убиты горем и хотят только одного - найти того мужчину и хотя бы сообщить ему о том, что он убил человека", - говорит сестра погибшей.

В Харькове мужчина напал на 16-летнюю школьницу и порезал ее канцелярским ножом. Происшествие случилось в Новобоварском районе города.