Всемирный банк предоставит Индонезии финансовую помощь для ликвидации последствий землетрясения

Всемирный банк предоставит Индонезии один миллиард долларов. Фото: BBC.com

Всемирный банк готов предоставить Индонезии один миллиард долларов помощи для ликвидации последствий землетрясения.

В то же время, по информации банка, ущерб от недавнего землетрясения и цунами в провинции Сулавеси составляет около 531 млн долларов. Об этом говорится в заявлении финучреждения.

"Средства будут доступны в любое время, когда поступит соответствующий запрос от правительства Индонезии", - говорится в сообщении.

Так помощь могут направить: "на модернизацию систем раннего предупреждения стихийных бедствий, восстановление инфраструктуры, а также важнейших объектов жизнедеятельности - систем водоснабжения, больниц, школ и прочее".

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Деньги также могут направить на выплаты семьям из пострадавших районов, проживающих за чертой бедности.

Землетрясение и цунами на индонезийском острове Сулавеси унесли жизни 2091 человек. Кроме того, более 10 600 человек получили ранения из-за действий стихии, более 2,5 тысячи из них находятся в тяжелом состоянии.