Всех люблю: раскрыли содержание прощальной записки женщины, которая изрезала себя и двухлетнюю дочь

В Луцке женщина изрезала себя и двухлетнюю дочь. Обоих спасают. Фото: npu.gov.ua

В Луцке на Волыни спасают 33-летнюю женщину и ее дочь, 1 год 10 месяцев. Известно, что мать изрезала ребенка, а потом себя.

Состояние женщины медикам удалось стабилизировать. Девочка – в реанимации, рассказала Gazeta.ua спикер полиции в Волынской области Ольга Бузулук.

"Женщина нанесла себе множественные удары в грудь, ребенка ранила в голову, в туловище. В комнате нашли предсмертную записку", – говорит Бузулук.

Полицейские содержание записки не разглашают. Однако источники Gazeta.ua сообщают, что женщина написала, что любит всех. Просила прощения. Призналась, что все сделала сама, потому что не понимает, что с ней происходит.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Оставила предсмертную записку: мать иметь уколола себе и сыну смертельные инъекции

Соседи шокированы трагедией. Говорят, семья хорошая. Кроме младшей, воспитывают 9-летнюю дочь. Именно с ней в комнате в ночь трагедии спал муж. Услышал стоны из другой спальни и бросился туда. Жена и дочь уже истекали кровью, рассказала соседка Елена.

"Такие улыбающиеся всегда, дружные. Мужчина работает. Женщина в декретном отпуске. Часто с дочками гуляла. Даже не слышно было, чтобы голос повышала. Кто знает, что действительно в семье происходило", - говорю женщина.

Женщину спасают в городской больнице. Она уже пришла в себя, однако о трагедии говорить не хочет. Предварительно, на учете у психиатра она не состояла. Полицейские ждут документального подтверждения.

Ее дочь – в реанимации областной детской больницы. Тоже в сознании. Возле нее находится отец.

Известно, что на учете социальных служб семья не стояла.

Дело расследуют как умышленное убийство. Если женщину признают вменяемой – могут посадить на 15 лет.

В Луцке женщина порезала себя и двухлетнюю дочь в ночь на 2 ноября. При каких обстоятельствах это произошло и какие причины привели к тому, что женщина нанесла телесные повреждения себе и дочери – устанавливает полиция.