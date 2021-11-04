Всех люблю: раскрыли содержание прощальной записки женщины, которая изрезала себя и двухлетнюю дочь

В Луцке на Волыни спасают 33-летнюю женщину и ее дочь, 1 год 10 месяцев. Известно, что мать изрезала ребенка, а потом себя.
Состояние женщины медикам удалось стабилизировать. Девочка – в реанимации, рассказала Gazeta.ua спикер полиции в Волынской области Ольга Бузулук.
"Женщина нанесла себе множественные удары в грудь, ребенка ранила в голову, в туловище. В комнате нашли предсмертную записку", – говорит Бузулук.
Полицейские содержание записки не разглашают. Однако источники Gazeta.ua сообщают, что женщина написала, что любит всех. Просила прощения. Призналась, что все сделала сама, потому что не понимает, что с ней происходит.
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Соседи шокированы трагедией. Говорят, семья хорошая. Кроме младшей, воспитывают 9-летнюю дочь. Именно с ней в комнате в ночь трагедии спал муж. Услышал стоны из другой спальни и бросился туда. Жена и дочь уже истекали кровью, рассказала соседка Елена.
"Такие улыбающиеся всегда, дружные. Мужчина работает. Женщина в декретном отпуске. Часто с дочками гуляла. Даже не слышно было, чтобы голос повышала. Кто знает, что действительно в семье происходило", - говорю женщина.
Женщину спасают в городской больнице. Она уже пришла в себя, однако о трагедии говорить не хочет. Предварительно, на учете у психиатра она не состояла. Полицейские ждут документального подтверждения.
Ее дочь – в реанимации областной детской больницы. Тоже в сознании. Возле нее находится отец.
Известно, что на учете социальных служб семья не стояла.
Дело расследуют как умышленное убийство. Если женщину признают вменяемой – могут посадить на 15 лет.
В Луцке женщина порезала себя и двухлетнюю дочь в ночь на 2 ноября.
При каких обстоятельствах это произошло и какие причины привели к тому, что женщина нанесла телесные повреждения себе и дочери – устанавливает полиция.
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