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Все в страшных ранах: женщина, которую обварил кипятком муж, впервые показала лицо

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Анастасия Шаповалова из Запорожья, которую облил кипятком гражданский муж Дмитрий Межебицкий, впервые после трагедии показала лицо.

Автор: Факты
  Анастасию Шаповалову из Запорожья облил кипятком гражданский муж Дмитрий Межебицкий. Пара вместе прожила 8 лет. Воспитывают 2 детей
Анастасию Шаповалову из Запорожья облил кипятком гражданский муж Дмитрий Межебицкий. Пара вместе прожила 8 лет. Воспитывают 2 детей

Видео с пострадавшей в соцсети опубликовала волонтер Злата Некрасова. На кадрах видно, что у женщины сильно обожжены кисти, плечи и левая сторона лица. Кроме того, у нее практически нет волос. Частично их обрезал муж маникюрными ножницами.

Женщина признается, что гражданский муж и раньше беспощадно бил ее. Она часто приходила к подругам вся синяя от побоев. После последнего издевательства Дмитрий сбежал и скрывался. На днях стало известно, что он сам пришел в студию одной телепередачи. Там его задержали. Суд уже избрал меру пресечения: 60 суток под стражей без права на залог.

Скорее всего, мужчина вместе с детьми скрывался в Киеве, по словам Златы Некрасовой.

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"Они прожили 8 лет. И все время муж ее бил, издевался. Несколько раз она от него убегала. Обращалась за помощью в соцслужбы, но никто ничем не мог ей помочь. Однажды вместе с детьми убежала от него в молитвенный дом в Первомайске, но оставаться там долго не могла - детям надо было что-то есть. Поэтому она возвращалась в дом к человеку, который так над ней издевался. Настя рассказывала, что он бросался на нее с ножом. но ее было некому защитить. У нее нет жилья, и даже сейчас, когда ее выпишут из больницы, ей некуда идти с детьми", - говорит Злата Некрасова.

Состояние Анастасии Шаповаловой немного улучшилось, но впереди длительное лечение и операции.

Дмитрий Межебицкий облил гражданскую жену Анастасию Шаповалову кипятком под утро 31 июля. Пара живет в частном доме. Женщина выпрыгнула через окно и позвала на помощь. Пока могла говорить, рассказала, что с ней произошло. Подозреваемый сбежал сразу после содеянного. Его разыскивала полиция. Предварительно, ему инкриминировали нанесение телесных повреждений. Позже дело переквалифицировали на "покушение на умышленное убийство". Ему грозит до 15 лет за решеткой.

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Дата
13
августа

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