Все в дыму: в университете Каразина вспыхнул масштабный пожар

В центральном корпусе Харьковского Национального университета им. Василия Каразина 13 января произошел пожар.

Эвакуируют студентов. Они ждут на улице, пишет "Суспільне".

Фото: "Суспільне Харків"

Возгорание произошло в актовом зале. На месте работают более 13 единиц техники, сказал пресс-секретарь областного управления ГСЧС Дмитрий Чайка.

"Информации о травмированных пока нет. В настоящее время пожар локализуют. Бригады выехали в 12:25", - добавил Чайка.

По словам студентов, на первом и втором этажах университета - задымление.

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Четверокурсник исторического факультета Михаил Кулиуш говорит, что помещения задымлены на разных этажах. Он с другими покидал аудиторию на пятом этаже.

"Я писал экзаменационную работу, когда зазвучали сирены. Состоялась организованная эвакуация вместе с руководителями кафедры, деканатом. Все вышли. Вроде бы никто не пострадал. На каком-то этаже задымление. Практически по всему корпусу можно увидеть дым", - рассказал студент.

В сентябре 2019 года в Национальном университете "Запорожская политехника" в Запорожье произошел пожар. Огонь охватил аудиторию во втором корпусе учебного заведения. В результате возгорания никто не пострадал. Причину возгорания должны были выяснить эксперты.