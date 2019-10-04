Все с Украины: медики рассказали о пострадавших в авиакатастрофе возле Львова

Трое пострадавших в авиакатастрофе Ан-12 близ Львова находятся под наблюдением врачей. Их пытаются стабилизировать. Машины скорой доставили их в больницу более чем за 2 часа, после падения самолета.

"Три человека привезли в тяжелом состоянии. Двух прооперировали. Остаются в отделении неотложной помощи. Третьего оперируем. Он тяжелый. Требует дополнительных обследований. На помощь вызвали еще сосудистого хирурга из областной больницы. В первых двух скелетные травмы. Это перелом костей таза с вивихом, перелом плечевой кости. Третий имеет многочисленные травмы и переломы. Все делаем, чтобы стабилизировать всех пациентов. Угрозы для их жизни нет ", - говорит заместитель главного врача Игорь Стояновский.

Автор: Оксана Княжик Врач Игорь Стояновский рассказал о пострадавших

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Пострадавшие родом из Киева, Винницы и Запорожья. Имеют 50, 52 и 53 года. Двое - бортинженеры, один техник.

Літак Ан-12 належить авіакомпанії "Україна-Аероальянс".

Утром 4 октября во Сокольниках под Львовом аварийно приземлился самолет Ан-12. На борту было 8 человек. Двух погибших нашли в носовой части самолета. Вырезали металлические конструкции и таким образом их вытащили. Фрагменты тел других людей разбросаны на расстоянии 50-60 метров в радиусе падения самолета - это, вероятно, еще 3 человека.