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суббота, 26 февраля 2022 06:37

Вражеский дрон атаковал корабль пограничников. Его сбили

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Сегодня ночью вражеский дрон атаковал корабль Морской охраны Госпогранслужбы Украины "Григорий Куропятников".

Об этом сообщила Государственная пограничная служба Украины.

"Морские пограничники открыли огонь по дрону, взявшему курс на украинский берег. Пограничники проинформировали о подозрительном воздушном агрессоре силы Командования Воздушных Сил ВСУ", - говорится в заявлении.

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Дрон сбили на подлете в Черноморск. В настоящее время корабль продолжает нести службу в Черном море.

"Пограничники вместе с Вооруженными силами Украины и другими силами безопасности и обороны продолжают защищать Украину", - отметили в ведомстве.

В районе проведения операции Объединенных сил зенитным ракетным комплексом С-300 Украины сбиты две вражеские цели – вертолет и штурмовик Су-25 российских оккупационных войск. Также истребитель Су-27 Воздушных Сил ВС Украины успешно атаковал военно-транспортный самолет Ил-76 МД российских оккупационных войск и уничтожил врага. Еще один Су-25 российских оккупантов, летевший в направлении Винницы, уничтожен украинским пилотом самолета Су-27.

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