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вторник, 08 марта 2022 08:43

Спецтема: Война России против Украины

Враг нанес авиаудар по Сумам: погибли взрослые и дети
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Российские оккупанты сбросили на суммы авиабомбы.

В результате ночного авиаудара погибли по меньшей мере девять человек, в том числе двое детей, сообщает ГСЧС.

"7 марта вражеская авиация коварно нанесла удар по жилому сектору, разбомбив жилые дома по ул. Роменская и Спартака. Жертвами авиаудара по жилым кварталам Сум и пригорода стали более 10 человек", - заявил председатель ОВА Дмитрий Живицкий.

Кроме того, сообщается о гибели четырех участников терробороны.

"В 23:09 на место происшествия выезжали спасатели, которые разбирали разрушенные конструкции домов и ликвидировали пожар. Удалось деблокировать женщину, травмированную передали медикам. Также из-под завалов достали тела погибших", - сообщают в ГСЧС.

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24 февраля в 4:00 Россия напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах.

Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам.

1 марта Беларусь вступила в войну против Украины. Ее техника незаконно пересекла украинскую государственную границу.

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