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Спецтема: Напад Росії на Україну

Враг минует заброшенную технику

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Враг минует заброшенную технику
От взрывов заминированной техники уже есть погибшие. Фото: SumyToday

В Сумской области враг заминировал брошенную военную технику.

Об этом сообщил Центр противодействия дезинформации при СНБО.

"По информации Межрегионального центра быстрого реагирования ГСЧС Украины, в Сумской области враг минирует брошенную технику", - говорится в заявлении.

В Лебединском районе Сумской области оккупант бросил заминированную боевую технику. При попытке проникновения в нее погиб местный житель.

"Будьте бдительны и крайне осторожны! Без необходимости не пытайтесь проникнуть в заброшенную вражескую технику и не прикасайтесь к оставленным оккупантом вещам!", - отмечают в сообщении.

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