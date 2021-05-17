Врач-анестезиолог спас 3-летней девочке жизнь

Врач анестезиолог спас трехлетнюю девочку. Фото: phc-pl.com.ua

В Тернополе детский анестезиолог спас от смерти трехлетнюю девочку.

Вчера, 16 мая, около 15:00 бригаду скорой помощи вызвали на ул. Гаевого, где в аквапарке "Аллигатор" захлебнулась водой трехлетняя девочка, сообщает генеральный директор Центра экстренной медицинской помощи Тернопольщины Михаил Джус.

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"Девочку спас областной детский анестезиолог, который случайно оказался вблизи, и сразу же начал проводить реанимационные мероприятия", - рассказал Джус.

После оперативно оказанной медицинской помощи, ребенка госпитализировали в областную детскую больницу.

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