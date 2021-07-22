Возможна психиатрическая экспертиза: определили судьбу 23-летней грабительницы банка

Нападающей на банк в Киеве избрана мера пресечения. Фото: Киевская городская прокуратура

23-летнюю киевлянку, ограбившую банк в столице, суд арестовал без права на залог.

Об этом сообщила Киевская городская прокуратура.

"Решается вопрос о судебно-психиатрической экспертизе подозреваемой", - говорится в сообщении.

Женщину подозревают в разбойном нападении на банковское учреждение, в захвате заложников и порче имущества. Ей грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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Инцидент произошел 20 июля на ул. Автозаводской. Женщина совершила вооруженное нападение на отделение Укрсиббанка - бросила подожженную бутылку с жидкостью и, угрожая игрушечным пистолетом, завладела 15 тыс. грн. После этого нападающая пыталась убежать, взяв в заложники 35-летнюю посетительницу банка. Для задержания женщины применили спецоперацию "Гром". В результате происшествия никто не пострадал. Что заставило молодую женщину пойти на такой шаг - пока неизвестно.