Возлк спортивного клуба произошла стрельба

В Харькове стреляли возле спортивного клуба. Фото: Объектив

В Харькове на улице Валентиновская произошла стрельба.

Одного мужчину с пулевыми ранениями живота, предплечья и ноги доставили в больницу, сообщает пресс служба Национальной полиции в Харьковской области.

Конфликт между группой людей случился возле спортивного клуба. Во время инцидента также был поврежден автомобиль Mitsubishi. С места происшествия сотрудники полиции изъяли гильзы и пули, которые будут направлены на экспертное исследование.

В отделение полиции доставили 14 человек.

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25 октября в Харькове на улице Клочковская неподалеку от супермаркета произошла стрельба, в результате которой один человек погиб и один получил ранения.