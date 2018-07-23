Возле железнодорожных путей нашли 5 тысяч артиллерийских снарядов

Возле путей на Одесской железной дороге нашли артиллерийские снаряды. Фото: Info.uz.ua

За один день на Одесской железной дороге около двух станций нашли 5 тысяч уцелевших артиллерийских снарядов времен Второй мировой войны.

Боепрепасы находились неподалеку от железнодорожных путей, их обнаружили 17 июля. Об этом сообщает Железнодорожный информационный портал.

Сначала снаряды нашли у станции Сербка в 30 метрах от путей. Опасные предметы были изъяты и уничтожены специалистами ДСНС в установленном порядке.

В тот же день на станции Выгода при укладке тротуарной плитки на низкой пассажирской платформе работник обнаружил еще одно место с артснарядами времен Второй мировой войны. Они находились на расстоянии 4 метра от путей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украина выпустила мощное оружие, что уничтожает сквозь укрытия

Задержки поездов в результате обоих инцидентов не было.

В селе Нересница, что в Закарпатской области, полиция по заявлению местных жителей обнаружила реактивную противотанковую гранату "Муха". Оружие стояла на специальном станке, нацеленное на местный ресторан. Также была смонтирована система для дистанционного запуска.