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понедельник, 23 июля 2018 20:45

Возле железнодорожных путей нашли 5 тысяч артиллерийских снарядов

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  Возле путей на Одесской железной дороге нашли артиллерийские снаряды. Фото: Info.uz.ua
Возле путей на Одесской железной дороге нашли артиллерийские снаряды. Фото: Info.uz.ua

За один день на Одесской железной дороге около двух станций нашли 5 тысяч уцелевших артиллерийских снарядов времен Второй мировой войны.

Боепрепасы находились неподалеку от железнодорожных путей, их обнаружили 17 июля. Об этом сообщает Железнодорожный информационный портал.

Сначала снаряды нашли у станции Сербка в 30 метрах от путей. Опасные предметы были изъяты и уничтожены специалистами ДСНС в установленном порядке.

В тот же день на станции Выгода при укладке тротуарной плитки на низкой пассажирской платформе работник обнаружил еще одно место с артснарядами времен Второй мировой войны. Они находились на расстоянии 4 метра от путей.

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Задержки поездов в результате обоих инцидентов не было.

 

В селе Нересница, что в Закарпатской области, полиция по заявлению местных жителей обнаружила реактивную противотанковую гранату "Муха". Оружие стояла на специальном станке, нацеленное на местный ресторан. Также была смонтирована система для дистанционного запуска.

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Дата
23
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