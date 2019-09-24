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вторник, 24 сентября 2019 11:49

Возле парке нашли человека с перерезанными венами
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У Стамбульского парка в Одессе знайшличоловика с перерезанными венами
Фото: facebook.com/n.pokrovskiy
У Стамбульского парка в Одессе знайшличоловика с перерезанными венами
У Стамбульского парка в Одессе знайшличоловика с перерезанными венами

Утром 2 сентября у Стамбульского парка в Одессе нашли неизвестного с перерезанными венами.

Мужчину заметили сотрудники "Муниципальной охраны" и вызвали медиков, сообщил в Facebook Николай Покровский, пресс-секретарь вице-мэра.

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"Кровотечение остановили, пульс слабый. На место вызвали скорую помощь и полицию", - сообщил Покровский.

По его словам, медики оперативно прибыли на место происшествия, что помогло спасти пострадавшего.

В Каховке Херсонской области 26-летний мужчина пытался покончить с собой. Среди улице он ударил себя ножом в горло и по венам. Происшествие произошло возле местного кинотеатра по улице Большая Куликовская. От потери крови мужчина потерял сознание. Но местные сразу же вызвали "скорую".

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