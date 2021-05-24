Возле недостроенного детсада нашли без сознания детей: подробности

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В Ивано-Франковске в больницу забрали детей 10-12 лет, которых нашли без сознания.

Инцидент произошел на территории недостроенного детсада в микрорайоне Каскад. Там они распивали алкоголь, пишет Суспільне. Увидев их без сознания, товарищи вызвали бригаду скорой помощи и самостоятельно на руках несли пострадавших до кареты медиков.

По предварительной информации, госпитализировали троих. Известно, что сад, на территории которого пили несовершеннолетние, городские власти обещали открыть в этом году. Жители микрорайона жалуются, что там играют дети, собираются компании.

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Вечером 23 мая, после инцидента, на этой территории возник пожар. Огонь тушили спасатели.

На месте происшествия работает полиция. О том, что это умышленный поджог, пока не утверждают.

Причины возгорания устанавливаются.

В Одесской области 6-летний мальчик напился на водки на кладбище. Інцидент произошел в одном из сел Дальницькой ьерриториальной общины 9 мая. Мальчика нашли на улице, когда ему стало плохо. И вызвали медиков.