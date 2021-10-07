Возле Ични взорвался арсенал с боеприпасами

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Ночью 9 октября возле Ични в Черниговской области на складах 6-го арсенала взорвались боеприпасы. Из-за инцидента 12 тыс. человек эвакуированы.

"В 3:30 ночи поступила информация от начальника 6-го арсенала, что в районе населенного пункта Ичня Черниговской области, произошел взрыв на технической территории", - об этом сообщил Генштаб.

Вследствие чрезвычайной ситуации повреждения получили 297 зданий и два транспортных средства. Пожар нанес ущерб на сумму 35 млн грн.

Территория 6-го арсенала Министерства обороны вблизи пгт Дружба составляет около 682,6 га, из них техническая территория - 402 га. Перед пожаром на арсенале хранилось 69,5 тыс. т боеприпасов. 95% боеприпасов были уничтожены из-за взрывов.

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Арсенал основан в 1941 году. К Великой Отечественной войны он был одним из крупнейших по количеству оружия на территории СССР.

В 2010 году военный арсенал пытались расформировать, а боеприпасы уничтожить. Впрочем, этого так и не сделали.

В начале 2014 года там находилось 125 тыс. т боеприпасов. Попытку расформирования повторили в 2016 году, но вместо расформирования 20 тыс. снарядов отправили в зону боевых действий на Донбассе. 2017 года арсенал признали опасным, в нем не хватало личного состава, а 70% боеприпасов были устаревшие. По 2014-2018 годы 56 тыс. т боеприпасов передислоцировали на другие базы и арсеналы, где была возможность их надежно хранить.

В 2018 году арсенал стал третий по величине и стратегическим значением боеприпасов в Украине. На 58 из 112 участков боеприпасы хранились открыто.

Причиной пожара в ту ночь стали четыре подрыва в разных местах арсенала.

"Одновременно было два взрыва, и потом в другом конце арсенала было еще два взрыва. Эти взрывы вызвали пожар", - сказал заместитель начальника Генштаба Родион Тимошенко.

Учитывая эти данные, наиболее вероятной причиной того, что произошло, является диверсия.

Военная прокуратура Центрального региона Украины начала уголовное производство.

События в Ичне похожи на те, что произошли в Калиновке, об этом говорил военный эксперт Виктор Шидлюх. Он предполагает, что подрыв вызвала атака с воздуха дронами.

"Завербовать сразу на двух арсеналах агентов практически невозможно. Меры безопасности такие, что спички не пронесешься, не то что взрывчатку", - считает Шидлюх.

По его мнению, причиной таких действий мог стать процесс предоставления томоса Украины. 9 октября 2018 года в Стамбуле проходило заседание Синода Вселенского патриархата.

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Журналист Юрий Бутусов убежден, что события в Ичне - это очередная диверсия России, централизованно уничтожает запасы украинских боеприпасов.

Народный депутат Виктор Чумак считает, что виновных в пожаре не найдут и не накажут:

"Контрразведка скажет, что это халатность, Генштаб - что несчастный случай. Единственным виновным будет окурок неизвестного происхождения".

По состоянию на 2021 год расследования причины взрывов боеприпасов в 2018 году на 6-м арсенале продолжается, об этом сообщила гененальний прокурор Ирина Венедиктова:

"Есть уже ряд привлеченных к ответственности военнослужащих в связи со взрывом на арсенале. Версии взрывов проверяют - совершение диверсий и террористического акта, небрежное отношение военных должностных лиц к выполнению служебных обязанностей, наступление пожаров и взрывов боеприпасов из-за самовозгорания или другие природные факторы", - отметила генпрокурор.

Жители Ичне, которые живут неподалеку военного арсенала, больше всего пострадали от взрыва боеприпасов. Трагедия разрушила их дома: пленка вместо окон, выбиты двери, обвисшие потолка, нашпигованы стеклом мебель, уничтожена бытовая техника.