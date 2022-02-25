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Спецтема: Напад Росії на Україну

Воздушные Силы отражают атаки врага

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Воздушные Силы отражают атаки врага
Вооруженные Силы отражают воздушные удары противника. Фото: Винницкая ОГА

Воздушные Силы ВС Украины наносят удары по колоннам оккупационных войск.

Об этом сообщили в Виннице в штабе Воздушных сил.

"Военные летчики, экипажи боевых машин, механики, технический состав, а также военнослужащие против авиационных подразделений стоят на страже неба и выполняют свои обязанности", - говорится в заявлении.

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Спикер Командования ВС ВСУ Юрий Игнат сообщил, что Вооруженные Силы отражают воздушные удары врага.

"Воздушные Силы ВС Украины осуществляют отражение воздушных ударов противника, ведут постоянную разведку применением БПЛА, нанесены удары по колоннам оккупационных войск в районах населенных пунктов Новая Збуровка, Купянск, Новая Каховка и десант противника в районе аэродрома Гостомель", - говорится в сообщении.

Российские войска прорываются через Запорожскую область. Ударили ракетами. В результате атаки среди пограничников есть погибшие и раненые. Антон Геращенко сообщил, что сбита была крылатая ракета "Калибр".

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