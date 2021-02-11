Воссоздали последний день жизни 15-летнего парня, которого нашли мертвым

В Харькове нашли мертвым пропавшего 15-летнего Антона Логвинова. У парня пробит затылок. Окончательную причину смерти устанавливают эксперты. Фото: hk.npu.gov.ua

В Харькове 2 дня искали пропавшего 15-летнего Антона Логвинова. На его тело наткнулись под мостом, было занесено снегом.

То, что Антон исчез, родители поняли не сразу. 8 февраля он был в школе. По возвращении, около 16 часов, выходил в магазин. Купил сахар и вернулся. Ушел из дома около 19 часов, никого из взрослых дома не было.

"Его мама работает в магазине. Когда отец вернулся домой, то Антона не было. Он решил, что сын пошел к маме. И уже вечером, когда они встретились с женой, выяснилось, что Антона никто не видел. Стали звонить ему на телефон примерно в 23 часа, но он уже был выключен", - рассказывает руководитель поисковой группы" Милена "Сергей Осман, передает OBOZREVATEL.

В 1-м часу ночи родители пришли в полицию и написали заявление о пропаже сына. Антон никогда раньше не уходил из дома. Если задерживался, то обязательно звонил и ставил в известность родителей.

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Полицейские и волонтеры сначала исследовали район места жительства парня. Обыскали все: чердаки, подвалы. Его друзья сказали, что он любил гулять в лесу, исследовал заброшенные здания. Осматривали и там. Думали, что он мог провалиться в заброшенный колодец, обыскали их, подземные шахты.

"У нас есть знакомые в гражданской авиации, они хотели в первую ночь поднять самолет, надеясь увидеть мальчика с высоты. Но не смогли из-за сильного снега", - добавил Осман.

Родители и полиция проверили соцсети, в которых Антон был зарегистрирован, его переписку. Ничего подозрительного не нашли. Ни в каких "группах смерти" он не состоял. На одной из своих страниц в соцсети Антон публиковал фото походов по заброшенных зданиях. Также у него много картинок из мультфильма "Звереполис".

Полицейские ждут официальные результаты вскрытия тела мальчика. Тогда будет понятно, от чего он умер, и в каком направлении двигаться следствию.

Предварительная причина смерти Антона Логвинова - открытая черепно-мозговая травма. У парня пробит затылок. Однако говорить об убийстве рано. Возможно, он упал и ударился затылком об острый предмет. В полиции заявили о поиске свидетелей "с целью установления обстоятельств совершения особо опасного преступления".