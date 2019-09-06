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пятница, 06 сентября 2019 00:28

Воры обчищали элитные дома, пока хозяева спали

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Воры обчищали элитные дома, пока хозяева спали
Силовики задержали преступную группировку. Фото: Нацполиция

В Одессе и Николаеве правоохранители задержали троих граждан Грузии, которые обворовывали "элитные" дома.

Воры проникали в дома под утро, когда хозяева еще отдыхали. Забирали ценные вещи и убегали. Если хозяева просыпались, злоумышленники угрожали им оружием, оказывали психологическое и физическое давление, рассказали в пресс служба Национальной полиции Киевской области.

Сумма похищенного составляет от $20 до $200 тыс.

Известно о шести фактах нападения преступников на дома.

В качестве вещественных доказательств у бандитов изъяли 2 автомобиля, деньги, банковские карты, ценные похищенные вещи, в частности ювелирные украшения, а также инструменты (отмычки, ключи) орудия для взлома и одежду, которыми они пользовались во время проникновения в помещения.

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Иностранцам инкриминируют ст.257 (бандитизм), ч.5 ст.185 (кража) и ч.4 ст.187 (разбой) Уголовного кодекса.

Напомним, в Ивано-Франковске правоохранители задержали двух мужчин по подозрению в совершении ряда квартирных краж.

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