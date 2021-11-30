Воровали деньги в ЕС и вкладывали в наркобизнес: во Львове обезвредили преступную банду

Служба безопасности Украины остановила деятельность преступной группы, которая похищала деньги у граждан Евросоюза и вкладывала их в наркоторговлю.

Ущерб от деятельности группы составляет €1 млн, сообщила пресс-служба СБУ.

Группа действовала в течение двух лет и состояла из 11 человек. Злоумышленники "специализировались" на ограблениях банковских терминалов с помощью специальных технических средств. Одна "реализация" злоумышленников приносила им около €500 тыс. "доходов".

Фото: СБУ

"Их последнее преступление зафиксировали на территории Королевства Нидерланды. Там они вкладывали украденные деньги в наркобизнес. В частности, организовали трансфер "роттердамского" кокаина для реализации в Украине", - говорится в сообщении.

Передача производилась партиями по 0,5 кг. Кроме кокаина дельцы торговали и другими наркотическими средствами.

Для задержания злоумышленников с поличным оперативники СБУ провели спецоперацию во Львове. Повязали преступников во время очередной реализации 200 г кокаина стоимостью 500 тыс. грн.

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"Правоохранители провели 19 санкционированных обысков на территории Львовской, Одесской и Волынской областей. По результатам которых изъяли: наркотики на 1,3 миллиона гривен, оружие и более 500 тысяч гривен", - добавили в СБУ.

Трем участникам группы сообщили о подозрении. Продолжаются следственные действия. Решают вопрос об объявлении и других подозрений.

9 ноября на территории Украины в Telegram заработал чат-бот, в котором анонимно можно сообщить патрульным об обнаружении наркотических веществ и самих закладчиков. От 1 млн до 1,5 млн граждан Украины употребляют наркотики. Ежегодно это количество увеличивается на 8-10%, заявила генпрокурор Ирина Венедиктова.