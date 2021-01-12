Вор всадил нож охраннику в живот

В Днепре вор пытался проникнуть в закрытый магазин. Фото: dnepr.express

В Днепре неизвестный мужчина пытался проникнуть в один из закрытых во время локдауна магазинов. Его заметил охранник заведения.

Он догнал нарушителя и попытался задержать, но тот выхватил нож и ударил охранника в живот, пишет "Днепр оперативный".

Злоумышленник скрылся.

Камеры видеонаблюдения зафиксировали нападавшего, однако полицейские не смогли его найти.

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Охранника увезли в больницу, где провели сложную операцию. О его состоянии пока неизвестно. Преступника продолжают искать.

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