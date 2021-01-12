Вор всадил нож охраннику в живот

В Днепре неизвестный мужчина пытался проникнуть в один из закрытых во время локдауна магазинов. Его заметил охранник заведения.
Он догнал нарушителя и попытался задержать, но тот выхватил нож и ударил охранника в живот, пишет "Днепр оперативный".
Злоумышленник скрылся.
Камеры видеонаблюдения зафиксировали нападавшего, однако полицейские не смогли его найти.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Днепре возле моста обнаружили страшную находку: фото
Охранника увезли в больницу, где провели сложную операцию. О его состоянии пока неизвестно. Преступника продолжают искать.
В Черниговской области мужчина из тюрьмы занимался мошенничеством.
Узник продавал несуществующую сельскохозяйственную технику. За свой "товар" требовал предоплату.
Мужчина обманул 7 человек почти на 150 000 гривен.
Комментарии