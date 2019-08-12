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понедельник, 12 августа 2019 12:06

"Вор в законе" - Крымская полиция пресекла деятельность преступной организации
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Крымская полиция пресекла деятельность преступной организации, контролируемой "ворами в законе". Во время проведения следственных действий правоохранители провели около 30 санкционированных обысков. Процессуальные мероприятия проходили на территории трех областей Украины – Херсонской, Одесской и Запорожской.

Автор: npu.gov.ua
  Крымская полиция пресекла деятельность преступной организации, контролируемой «ворами в законе»
Крымская полиция пресекла деятельность преступной организации, контролируемой «ворами в законе»

Злоумышленники осуществляли контроль за противоправной деятельностью других преступных групп, а также лиц, находящихся в местах лишения свободы. Фигуранты собирали для воровского "общака" деньги. В дальнейшем эти средства использовались для личных нужд "воров в законе". Кроме того, средства шли для обеспечения криминальных "авторитетов" сигаретами и алкоголем в местах лишения свободы, а также приобретение мобильных телефонов. На эти же средства организовывались преступные "сходки", осуществлялся подкуп должностных лиц, нанимались адвокаты для других членов преступной организации, а также проводились акции по дискредитации правоохранительных органов Украины, - сообщает Национальная полиция.

Автор: npu.gov.ua
  Крымская полиция пресекла деятельность преступной организации, контролируемой «ворами в законе»
Крымская полиция пресекла деятельность преступной организации, контролируемой «ворами в законе»
Автор: npu.gov.ua
  Крымская полиция пресекла деятельность преступной организации, контролируемой «ворами в законе»
Крымская полиция пресекла деятельность преступной организации, контролируемой «ворами в законе»

"Процесс документирования ее деятельности длился почти год. Злоумышленники контролировали преступные группы, а также преступников, которые находятся в местах лишения свободы.Задержанные на протяжении двух лет собрали несколько десятков миллионов гривен для воровского "общака". Действия членов преступной организации следователи квалифицировали по трем статьям Уголовного кодекса Украины", - говорит начальник Главного управления Национальной полиции в АР Крым и г. Севастополе Виталий Стрижак.

Автор: npu.gov.ua
  Крымская полиция пресекла деятельность преступной организации, контролируемой «ворами в законе»
Крымская полиция пресекла деятельность преступной организации, контролируемой «ворами в законе»
Автор: npu.gov.ua
  Крымская полиция пресекла деятельность преступной организации, контролируемой «ворами в законе»
Крымская полиция пресекла деятельность преступной организации, контролируемой «ворами в законе»

Сотрудники полиции Крыма совместно с работниками СБУ в Херсонской области задокументировали и пресекли противоправную деятельность преступной организации. Документирование ее деятельности происходило в рамках уголовного производства, открытого по трем статьям Уголовного кодекса Украины. В частности, злоумышленникам инкриминируют совершение преступлений, предусмотренных ст. 255 (создание преступной организации), ст.189 (вымогательство) и ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств) УК Украины.

Автор: npu.gov.ua
  Крымская полиция пресекла деятельность преступной организации, контролируемой «ворами в законе»
Крымская полиция пресекла деятельность преступной организации, контролируемой «ворами в законе»
Автор: npu.gov.ua
  Крымская полиция пресекла деятельность преступной организации, контролируемой «ворами в законе»
Крымская полиция пресекла деятельность преступной организации, контролируемой «ворами в законе»

Расследование происходит под процессуальным руководством прокуратуры Автономной Республики Крым.

Автор: npu.gov.ua
  Крымская полиция пресекла деятельность преступной организации, контролируемой «ворами в законе»
Крымская полиция пресекла деятельность преступной организации, контролируемой «ворами в законе»

Лидеры крымских татар призвали президента Владимира Зеленского поднять на международной арене вопрос введения постоянной мониторинговой миссии в анексованому Россией Крыма.
С таким предложением на встрече с президентом выступили лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев и председатель Меджлиса Рефат Чубаров.

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