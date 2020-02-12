Вор угостил "знакомых" алкоголем со снотворным: один умер, двое - в больнице

В Киеве задержали вора, который травил своих жертв. Фото: Нацполиция

В Киеве задержали вора, который травил своих жертв, а затем грабил их. Забирал деньги, документы, телефоны.

Двое пострадавших находятся в больнице, третий - умер, сообщили в полиции Киева.

Пострадавшие рассказали, что стали жертвами разбойного нападения возле станции метро Лесная. Накануне они познакомились с мужчиной, который предложил выпить алкогольных напитков. Во время распития они потеряли сознание, а когда пришла в себя, поняли, что их ограбили.

Правоохранители задержали 34-летнего местного жителя, который ранее был судим за хулиганство. Он признался, что знакомился с прохожими, угощал их алкоголем и предлагал запить энергетиком, в который подсыпал медпрепараты - снотворное.

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Злоумышленнику грозит до 15 лет за решеткой. Правоохранители открыли уголовное производство по статье "Разбой".

Осенью прошлого года в Киеве полиция задержала иностранца, который подсыпал людям в напиток неизвестное вещество. Пока те были без сознания, забирал их ювелирные изделия, деньги и мобильные телефоны.