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вторник, 02 февраля 2021 16:26

Вор пытал в доме женщину и забрал у нее все деньги
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В селе Гавришевка Винницкой области мужчина напал на 21-летнюю женщину.

Преступник ворвался к ней в дом, пытал и заставил отдать все деньги, которые у нее были, сообщили в отделе коммуникации полиции Винницкой области.

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В селе Гавришевка Винницкой области мужчина напал на 21-летнюю женщину
Фото: npu.gov.ua
Преступник ворвался к ней в дом, пытал и заставил отдать все деньги, которые у нее были
Преступник ворвался к ней в дом, пытал и заставил отдать все деньги, которые у нее были

"Преступление было совершено 24 декабря. По спецлинии 102 утром позвонила мать потерпевшей. Женщина сообщила, что около 6:00, когда ее с мужем не было дома, неизвестный сорвал замок на входной двери и с пистолетом ворвался в дом. Там находилась ее дочь. Нападающий связал девушку и, угрожая убийством, забрал более 100 тысяч гривен, 700 долларов США и личные вещи", - сказано в сообщении.

Преступником оказался ранее судимый житель Винницы. Ему грозит до 12 лет лишения свободы.

Во дворе возле дома в селе Грушеваха Барвенковского района Харьковской области нашли убитым 79-летнего мужчину 11 января. Подозреваемого задержали. Им оказался ранее судимый 26-летний житель села Мечебилово Барвенковского района. Он несколько дней тайно проживал на чердаке дома потерпевшего. А потом избил до смерти и ограбил.

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02
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