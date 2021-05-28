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пятница, 28 мая 2021 17:03

Вооружился кирпичом: похитителя 12 автомобилей поймали с поличным
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На Харьковщине мужчина разбил и пытался похитить 12 автомобилей.

Нарушитель был пьян и хотел покататься, сообщили в пресс-службе полиции Харьковской области.

"Раскрыли 34-летнего жителя города Змиев Чугуевского района в момент проникновения в салон последней двенадцатой машины местные жители, которые заметили его действия и сообщили в правоохранительные органы. 24 мая около 22:50 правонарушитель кирпичом разбил стекло дверей AUDI A6, проник в салон и пытался запустить двигатель путем соединения проводов замка зажигания ", - говорится в сообщении.

Мужчину поймали во время кражи 12 авто
Фото: hk.npu.gov.ua
Мужчину поймали во время кражи 12 авто
Мужчину поймали во время кражи 12 авто
Мужчину поймали во время кражи 12 авто

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По словам начальника отдела полиции № 2 Чугуевского РУП ГУНП в Харьковской области Сергея Приймака, правоохранители выяснили, что той ночью мужчина таким образом повредил 10 автомобилей жителей города Змиев, а в ночь на 22 мая еще два транспортных средства. Все пострадавшие обратились в полицию с заявлениями.

Теперь преступнику грозит от пяти до восьми лет лишения свободы.

Следствие продолжается.

В Луцке в элитном жилом комплексе "Яровица" мужчина разбил почти десяток автомобилей. А потом заснул на капоте чужого авто.

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