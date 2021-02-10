Вооруженные воры вывезли мужчину в лес и ограбили

В Киеве трое злоумышленников с ножом вывезли в лес мужчину, где ограбили. Фото: facebook.com/UA.KyivPolice

В Киеве трое злоумышленников вывезли в лес мужчину. Угрожая ножом, отобрали мобильный телефон и кольцо.

Подозреваемых задержали через несколько часов у ломбарда, куда они приехали, чтобы сдать вещи потерпевшего, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

"Мужчина встретился с наглядно знакомым, который предложил его подвезти собственной машиной. Во время поездки водитель авто подобрал еще двух знакомых, после чего изменил направление движения и заехал в лесополосу неподалеку от улицы Ростовской. Там под угрозой ножа трое товарищей отобрали у киевлянина мобильный телефон и золотой перстень", - рассказал в.и.о. начальника Подольского управления полиции Дмитрий Кожуховский.

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Выяснилось, что злоумышленники несколько дней назад приехали в Киев из Одесской области. Остановились в арендованной квартире.

"В квартире изъяли нож, которым, вероятно, угрожали потерпевшему. Обеих подозреваемых задержали. Это 24-летний и 26-летний жители Одесской области, один из которых находится в розыске за грабеж. 3-го фигуранта ищем", - добавил Дмитрий Кожуховский.

Дело расследуют как разбой. Подозреваемым грозит до 10 лет с конфискацией имущества.

На Закарпатье полицейские задержали мужчин, которые устроили разбой. Двое мужчин угрожали попутчику, который ехал с ними в автомобиле. Требовали у него деньги и личные вещи.