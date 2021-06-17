Вооружен и в чулке на голове: 14-летнюю пришел насиловать знакомый

 
Ексклюзивы
1/5
Встреча Байдена и Путина показала, что Украине никто не поможет - международник
Встреча Байдена и Путина показала, что Украине никто не поможет - международник
Просмотров: 387
Происходит самая циничная атака на украинский язык за два последних года
Происходит самая циничная атака на украинский язык за два последних года
Просмотров: 432
Почему Украина должна платить за долги Судана
Почему Украина должна платить за долги Судана
Просмотров: 927
Что надо знать о запрете пластиковых пакетов
Что надо знать о запрете пластиковых пакетов
Просмотров: 801
Когда женщина готова к оргазму
Когда женщина готова к оргазму
Просмотров: 1746
Семь лет проекту "Стена": эксперт оценил оборонную мощь на границе с РФ
Семь лет проекту "Стена": эксперт оценил оборонную мощь на границе с РФ
Просмотров: 909
Налоговая амнистия: что будет с состоянием Коломойского и Ахметова
Налоговая амнистия: что будет с состоянием Коломойского и Ахметова
Просмотров: 450
Германия боится войны с Россией - эксперт объяснил промедление НАТО по Украине
Германия боится войны с Россией - эксперт объяснил промедление НАТО по Украине
4 Просмотров: 720
Снимают и крушат ради хайпа. Как защитить квартиру от погрома
Снимают и крушат ради хайпа. Как защитить квартиру от погрома
Просмотров: 711
Зеленского подталкивают ездить на фронт – нардеп
Зеленского подталкивают ездить на фронт – нардеп
Просмотров: 603
Фото
Все фото
4
9
4
4
4
В Киеве похитили иностранца
В Киеве похитили иностранца
Показали гигантские толпы возле киевского центра вакцинации
Показали гигантские толпы возле киевского центра вакцинации
Пьяная компания разбилась на минивэне: в полиции рассказали подробности
Пьяная компания разбилась на минивэне: в полиции рассказали подробности
Пьяная компания на минивэне влетела в дерево: фото смертельной поездки
Пьяная компания на минивэне влетела в дерево: фото смертельной поездки
Грузовик ушел под асфальт: фото и видео ЧП
Грузовик ушел под асфальт: фото и видео ЧП
Видео
Все видео
Вооружен и в чулке на голове: 14-летнюю пришел насиловать знакомый
Вооружен и в чулке на голове: 14-летнюю пришел насиловать знакомый
Школьник, которого на тротуаре сбила алкоголичка, записал обращение
Школьник, которого на тротуаре сбила алкоголичка, записал обращение
Убил подругу детства: подробности смертельной аварии с пьяным полицейским
Убил подругу детства: подробности смертельной аварии с пьяным полицейским
Бывшего прокурора остановила полиция. Тот устроил "концерт"
Бывшего прокурора остановила полиция. Тот устроил "концерт"
Посреди дороги в Киеве прогуливался нудист
Посреди дороги в Киеве прогуливался нудист
Интервью
1/5
Встреча Байдена и Путина показала, что Украине никто не поможет - международник
Встреча Байдена и Путина показала, что Украине никто не поможет - международник
Просмотров: 396
Происходит самая циничная атака на украинский язык за два последних года
Происходит самая циничная атака на украинский язык за два последних года
Просмотров: 441
Без свеклы, картошки и с болезнями - как изменение климата ударит по Украине
Без свеклы, картошки и с болезнями - как изменение климата ударит по Украине
Просмотров: 2295
Прорыва не будет: чего ожидать от встречи Байдена с Путиным
Прорыва не будет: чего ожидать от встречи Байдена с Путиным
Просмотров: 198
Семь лет проекту "Стена": эксперт оценил оборонную мощь на границе с РФ
Семь лет проекту "Стена": эксперт оценил оборонную мощь на границе с РФ
Просмотров: 909
Колонка
Наталья Соколан
Наталья Соколан
16 июня 2021
Просмотров: 684
Несправжній гріх
В історіях родин – моєї і чоловіка – є кілька збігів. Наші баби з дідами були однофамільцями. Його баба мала дівоче прізвище Руденко. ...
четверг, 17 июня 2021 16:02

Вооружен и в чулке на голове: 14-летнюю пришел насиловать знакомый

  Комментировать
Вооружен и в чулке на голове: 14-летнюю пришел насиловать знакомый
В Хмельницкой области задержали 38-летнего мужчину, пытался изнасиловать 14-летнюю знакомую. Фото: npu.gov.ua

В Хмельницкой области задержан 38-летний мужчина, который пытался изнасиловать 14-летнюю знакомую.

Утром 17 июня он целенаправленно проник в дом школьницы. Для конспирации надел на голову женский чулок, сообщили в департаменте уголовного розыска Нацполиции.

"Мужчина имел целью вступить со школьницей в интимную связь. Подошел к ребенку, который еще спал, откинул простыню и потянул на себя. Приложил нож к горлу и угрожал. После связал руки потерпевшей поясом и пытался реализовать грязные желания", - рассказали оперативники.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Насильника-грабителя искали по всей области: подробности задержания

После долгих уговоров и под предлогом похода в туалет, девочке удалось убежать.

Продолжаются следственные действия.

В Харькове 43-летний мужчина изнасиловал 17-летнюю соседку по хостелу. После совершенного злоумышленник забрал телефон потерпевшей и скрылся. Подозреваемого задержали через час.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Вооружен и в чулке на голове: 14-летнюю пришел насиловать знакомый». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
17
июня

Екатерине Гандзюк должно было исполниться 36: активисты готовят "сюрприз" под стенами МВД

Самое читаемое
Шевченко, Ярмоленко и Сидорчук: как выглядят любимые футболистов сборной Украины
Шевченко, Ярмоленко и Сидорчук: как выглядят любимые футболистов сборной Украины
16
 Просмотров: 12177
&quot;Мать припадала и обнимала&quot; - фото и подробности гибели 13-летней школьницы
"Мать припадала и обнимала" - фото и подробности гибели 13-летней школьницы
 Просмотров: 4428
Alyona Alyona в трусах сняла пародию на рэпера и обдумала женский абьюз
Alyona Alyona в трусах сняла пародию на рэпера и обдумала женский абьюз
10
 Просмотров: 4203
&quot;Петушара, с*ка, извиняйся&quot; - ОПЗЖ устроили драку в Раде
"Петушара, с*ка, извиняйся" - ОПЗЖ устроили драку в Раде
7
 Просмотров: 3654
Путин с Байденом обсудили войну на Донбассе и вступление Украины в НАТО
Путин с Байденом обсудили войну на Донбассе и вступление Украины в НАТО Просмотров: 3294
Происшествия
В Киеве похитили иностранца
В Киеве похитили иностранца
4
 Просмотров: 180
Самолет в "Борисполе" под угрозой взрыва. Приехали кинологи и полиция
Самолет в "Борисполе" под угрозой взрыва. Приехали кинологи и полиция Просмотров: 585
18-летнего пешехода привалило дерево
18-летнего пешехода привалило дерево Просмотров: 171
Показали гигантские толпы возле киевского центра вакцинации
Показали гигантские толпы возле киевского центра вакцинации
9
 Просмотров: 549
Гадалка обещала вернуть любимого - несовершеннолетнюю обманули на 60 тыс. грн
Гадалка обещала вернуть любимого - несовершеннолетнюю обманули на 60 тыс. грн Просмотров: 135
Больше всего комментируют
8
Кремль отрабатывает варианты захвата Киева - Зеленский
6
"Уничтожает язык, подыгрывает России" - активистам пытались помешать раздавать листовки о "слуге народа"
4
Германия боится войны с Россией - эксперт объяснил промедление НАТО по Украине
2
Жена Скичко покрутила бедрами в бикини на отдыхе в Италии
1
Уволенный Тупицкий "заседает" в Конституционном суде
Голосов: 400
Голосование Кто выиграет футбольное Евро-2020/21?
  • 1) Франция
  • 2) Испания
  • 3) Германия
  • 4) Англия
  • 5) Италия
  • 6) Португалия
  • 7) Бельгия
  • 8) Нидерланды
  • 9) другая сборная
Просмотреть