Вооружен и в чулке на голове: 14-летнюю пришел насиловать знакомый

В Хмельницкой области задержан 38-летний мужчина, который пытался изнасиловать 14-летнюю знакомую.
Утром 17 июня он целенаправленно проник в дом школьницы. Для конспирации надел на голову женский чулок, сообщили в департаменте уголовного розыска Нацполиции.
"Мужчина имел целью вступить со школьницей в интимную связь. Подошел к ребенку, который еще спал, откинул простыню и потянул на себя. Приложил нож к горлу и угрожал. После связал руки потерпевшей поясом и пытался реализовать грязные желания", - рассказали оперативники.
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После долгих уговоров и под предлогом похода в туалет, девочке удалось убежать.
Продолжаются следственные действия.
В Харькове 43-летний мужчина изнасиловал 17-летнюю соседку по хостелу. После совершенного злоумышленник забрал телефон потерпевшей и скрылся. Подозреваемого задержали через час.
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