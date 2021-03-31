Вооружен и опасен: показали фото подозреваемого в убийстве

 
Ексклюзивы
1/5
Весна на подходе. Какая погода будет в апреле
Весна на подходе. Какая погода будет в апреле
Просмотров: 189
Украинцы едят импортную картошку
Украинцы едят импортную картошку
Просмотров: 459
Почему младших школьников надо переводить на дистанционное обучение - эксперт
Почему младших школьников надо переводить на дистанционное обучение - эксперт
Просмотров: 360
Заберите у них право голоса - реакция соцсетей на победу Аксенова
Заберите у них право голоса - реакция соцсетей на победу Аксенова
Просмотров: 855
Гготовы платить за искусство - запустили приложение для продажи картин
Гготовы платить за искусство - запустили приложение для продажи картин
Просмотров: 234
Можно ли допускать к обучению невакцинированных школьников - мнение эксперта
Можно ли допускать к обучению невакцинированных школьников - мнение эксперта
Просмотров: 261
Россия обречена быть украинским противником – Казарин
Россия обречена быть украинским противником – Казарин
Просмотров: 702
Как сделать детей более ответственными
Как сделать детей более ответственными
Просмотров: 135
Звонить в экстренные службы и оказывать медицинскую помощь: когда учить этому ребенка
Звонить в экстренные службы и оказывать медицинскую помощь: когда учить этому ребенка
Просмотров: 144
Экономист рассказал, как повысить прожиточный минимум в Украине
Экономист рассказал, как повысить прожиточный минимум в Украине
Просмотров: 531
Фото
Все фото
6
3
4
3
7
Готовили диверсии: нашли мощный тайник оружия боевиков
Готовили диверсии: нашли мощный тайник оружия боевиков
Выгорело дотла: полицейскому ночью сожгли авто
Выгорело дотла: полицейскому ночью сожгли авто
Задержали подозреваемого в убийстве 19-летней студентки
Задержали подозреваемого в убийстве 19-летней студентки
Убийца 27-летнего закарпатца пытался покончить с собой
Убийца 27-летнего закарпатца пытался покончить с собой
Вооруженный гранатой мужчина едва не взорвал многоэтажку
Вооруженный гранатой мужчина едва не взорвал многоэтажку
Видео
Все видео
Прислал прощальное сообщение: отца и сына нашли в авто на дне карьера
Прислал прощальное сообщение: отца и сына нашли в авто на дне карьера
Авария "Интерсити" под Запорожьем: появилось видео
Авария "Интерсити" под Запорожьем: появилось видео
Женщина продавала фальшивые справки об отсутствии коронавируса
Женщина продавала фальшивые справки об отсутствии коронавируса
Парень катался в метро с открытыми дверями поезда
Парень катался в метро с открытыми дверями поезда
"Натянул маску - боишься сд*хнуть" - женщина в транспорте обругала мужчину
"Натянул маску - боишься сд*хнуть" - женщина в транспорте обругала мужчину
Интервью
1/5
Что должны знать родители о процедуре зачисления в первый класс - эксперт ответил на главные вопросы
Что должны знать родители о процедуре зачисления в первый класс - эксперт ответил на главные вопросы
Просмотров: 90
Украинцы едят импортную картошку
Украинцы едят импортную картошку
Просмотров: 459
Гготовы платить за искусство - запустили приложение для продажи картин
Гготовы платить за искусство - запустили приложение для продажи картин
Просмотров: 234
"Преступникам достаточно легко похитить такие автомобили" - юрист рассказал, какие модели исчезают чаще всего
"Преступникам достаточно легко похитить такие автомобили" - юрист рассказал, какие модели исчезают чаще всего
Просмотров: 1242
Россия обречена быть украинским противником – Казарин
Россия обречена быть украинским противником – Казарин
Просмотров: 702
Колонка
Анна Усік
Анна Усік
30 марта 2021
Просмотров: 720
Хитра жінка
– Треба було думати раніше. Речі свої хочеш забрати? То лови, – кричить Оксана, дружина мого товариша Олексія. З балкона третього ...
среда, 31 марта 2021 14:01

Вооружен и опасен: показали фото подозреваемого в убийстве

  Комментировать

На Днепропетровщине разыскивают 26-летнего Сергея Иванова, жителя Запорожской области.

Его подозревают в умышленном убийстве знакомого. Преступление произошло 29 марта около 21:30 в одной из квартир по ул. Бурхана в Каменском, сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Днепропетровской области.

Автор: dp.npu.gov.ua
  На Днепропетровщине по подозрению в убийстве разыскивают 26-летнего Сергея Иванова, жителя Запорожской области
На Днепропетровщине по подозрению в убийстве разыскивают 26-летнего Сергея Иванова, жителя Запорожской области

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: По городу гуляет грабитель с автоматом: показали фото с камеры наблюдения

"Между мужчинами, которые вместе работали и снимали жилье, возник конфликт. Во время ссоры подозреваемый нанес смертельное ножевое ранение 31-летнему жителю Кривого Рога. После совершенного преступник сбежал и скрывается", - рассказали в полиции.

Автор: dp.npu.gov.ua
  Во время ссоры подозреваемый нанес смертельное ножевое ранение 31-летнему жителю Кривого Рога. потом сбежал и скрывается
Во время ссоры подозреваемый нанес смертельное ножевое ранение 31-летнему жителю Кривого Рога. потом сбежал и скрывается

Всех, кому известно место пребывания Сергея Иванова, просят сообщить по телефонам: 102, 0(96) 586 94 41, 0(98) 874 01 19.

Полиция задержала подозреваемого в убийстве львовской студентки 19-летней Дарьи Косенок, найденной накануне убитой в арендованной квартире на ул. Лычаковской. Это 19-летний житель Житомирской области. Скрывался в одном из костелов в Сходнице.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Вооружен и опасен: показали фото подозреваемого в убийстве». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
31
марта

Убийца 27-летнего закарпатца пытался покончить с собой

Самое читаемое
Мисс идеальная грудь опубликовала очень откровенные фото
Мисс идеальная грудь опубликовала очень откровенные фото
4
 Просмотров: 10692
Бедно, убого и тесно. Как выглядели квартиры в СССР - фото
Бедно, убого и тесно. Как выглядели квартиры в СССР - фото
9
 Просмотров: 9999
Гороскоп на 30 марта: в чью жизнь придут деньги и признание
Гороскоп на 30 марта: в чью жизнь придут деньги и признание
 Просмотров: 8712
&quot;Ангел&quot; Victoria&#039;s Secret устроила пляжную фотосессию в стиле ню
"Ангел" Victoria's Secret устроила пляжную фотосессию в стиле ню
5
 Просмотров: 6426
В парке горячая парочка занялась сексом на глазах у прохожих (18+)
В парке горячая парочка занялась сексом на глазах у прохожих (18+)
 Просмотров: 5292
Происшествия
Убийственная любовь: 19-летний программист признался, почему зарезал девушку
Убийственная любовь: 19-летний программист признался, почему зарезал девушку
 Просмотров: 819
Дело Шеремета: Антоненко оставили под стражей до мая
Дело Шеремета: Антоненко оставили под стражей до мая Просмотров: 72
В сожженном авто нашли человеческие останки и канистру
В сожженном авто нашли человеческие останки и канистру 1 Просмотров: 396
Мужчину похоронило под обломками бетонной стены
Мужчину похоронило под обломками бетонной стены 1 Просмотров: 135
Неделя поисков не дала результата: 30-летний мужчина исчез, отведя ребенка в сад
Неделя поисков не дала результата: 30-летний мужчина исчез, отведя ребенка в сад 1 Просмотров: 297
Больше всего комментируют
9
В партии Зеленского хотят найти "подстрекателей" протеста под ОП
8
Уволенный Тупицкий созывает заседание КСУ
5
В Крыму на 12 лет осудили пенсионерку - за "шпионаж" в пользу Украины
5
Наобещал и не выполнил. Зеленский празднует вторую годовщину первой победы
2
Украина готова к наступлению на Донбассе, но есть риски - Хомчак
Голосов: 298
Голосование Кто выиграет футбольную Лигу чемпионов 2020/21?
  • 1) "Бавария"
  • 2) "Манчестер Сити"
  • 3) "Реал"
  • 4) "Ливерпуль"
  • 5) "Челси"
  • 6) "Парі Сен-Жермен"
Просмотреть