Вооружен и опасен: показали фото подозреваемого в убийстве

На Днепропетровщине разыскивают 26-летнего Сергея Иванова, жителя Запорожской области.

Его подозревают в умышленном убийстве знакомого. Преступление произошло 29 марта около 21:30 в одной из квартир по ул. Бурхана в Каменском, сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Днепропетровской области.

Автор: dp.npu.gov.ua На Днепропетровщине по подозрению в убийстве разыскивают 26-летнего Сергея Иванова, жителя Запорожской области

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"Между мужчинами, которые вместе работали и снимали жилье, возник конфликт. Во время ссоры подозреваемый нанес смертельное ножевое ранение 31-летнему жителю Кривого Рога. После совершенного преступник сбежал и скрывается", - рассказали в полиции.

Автор: dp.npu.gov.ua Во время ссоры подозреваемый нанес смертельное ножевое ранение 31-летнему жителю Кривого Рога. потом сбежал и скрывается

Всех, кому известно место пребывания Сергея Иванова, просят сообщить по телефонам: 102, 0(96) 586 94 41, 0(98) 874 01 19.

Полиция задержала подозреваемого в убийстве львовской студентки 19-летней Дарьи Косенок, найденной накануне убитой в арендованной квартире на ул. Лычаковской. Это 19-летний житель Житомирской области. Скрывался в одном из костелов в Сходнице.