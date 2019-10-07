Volkswagen Touareg сбил мужчину на пешеходном переходе: тело отлетело на 50 метров

В Шевченковском районе Киева Volkswagen Touareg сбил мужчину, который перебегал дорогу на пешеходном переходе.

В результате сильного удара пострадавший отлетел на расстояние 40-50 метров от места столкновения. Сама же машина остановилась всего за 100 метров, сообщают Вартови.Еспресо.

Мужчина погиб. Погибшему было около 30 лет. На месте трагедии работают следователи.

Автор: Еспресо

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