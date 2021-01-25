Волки держат держат в страхе несколько сел

В Хмельницкой области волки держат в страхе несколько сел. Фото: pixabay.com

В Хмельницкой области волки держат в страхе несколько сел. Они никого не боятся и подходят к сельским домам.

На днях в селе Шарки Деражнянского района из-за хищников погиб домашний пес, сообщили в "Завтраке с 1+1".

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Егеря говорят, волкам сейчас нечем питаться, поэтому они идут в села.

Виновные в этом сами люди, которые вырубают леса.

В Виннице на улицах города бегают лисы в поисках пищи. Видео, как лиса разгуливает между многоэтажек, попало в сеть. Животное спокойно реагирует на людей и машины рядом.