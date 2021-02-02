Военный у реки зарезал мужчину: подробности

В Запорожской области 32-летнего мужчину зарезал ножом военнослужащий-контрактник Национальной Гвардии Украины.
Между потерпевшими и нападающим произошел конфликт, сообщили в пресс-службе специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере Южного региона.
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"По данным следствия, военнослужащий по контракту, 30.01.2021, находясь на берегу реки Днепр в селе Ивановка Запорожской области, во время конфликта с гражданином нанес ему несколько ударов ножом в область грудной клетки и брюшной полости, от чего потерпевший скончался на месте происшествия ", - говорится в сообщении.
Досудебное расследование продолжается. Вскоре подозреваемому изберут меру пресечения.
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