Военный у реки зарезал мужчину: подробности

В Запорожской области 32-летнего мужчину зарезал ножом военнослужащий-контрактник Национальной Гвардии Украины Фото: korupciya.com

В Запорожской области 32-летнего мужчину зарезал ножом военнослужащий-контрактник Национальной Гвардии Украины.

Между потерпевшими и нападающим произошел конфликт, сообщили в пресс-службе специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере Южного региона.

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"По данным следствия, военнослужащий по контракту, 30.01.2021, находясь на берегу реки Днепр в селе Ивановка Запорожской области, во время конфликта с гражданином нанес ему несколько ударов ножом в область грудной клетки и брюшной полости, от чего потерпевший скончался на месте происшествия ", - говорится в сообщении.

Досудебное расследование продолжается. Вскоре подозреваемому изберут меру пресечения.

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