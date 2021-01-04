Военный похитил имущество и вывел из строя радиорелейную станцию

Начальник аппаратной полка связи в Черниговской области похитил имущества на 200 тыс. грн.
"В конце октября 2020 указанное должностное лицо, имея доступ к военному имуществу, присвоило два специальных переносных компьютера общей стоимостью более 200 тыс. грн", - говорится в сообщении Специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере Центрального региона.
Из-за этого вышла из строя радиорелейная станция, предназначенная для передачи и приема цифровой информации на значительные расстояния. Она оказалась разукомплектованной и потеряла возможность выполнять задачи по назначению.
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Сейчас правоохранители пытаются вернуть похищенное имущество.
Продолжается досудебное расследование. Решается вопрос об избрании меры пресечения, устанавливаются причины и условия совершения преступления.
На территории подрядной организации и в рабочих кабинетах должностных лиц Николаевского городского совета провели обыски относительно присвоения средств местного бюджета на сумму более 200 тыс. гривен.
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