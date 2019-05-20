Военный погиб от взрыва гранаты

В Мукачево Закарпатской области из-за взрыва гранаты погиб военный.
Полицейские узнали об инциденте от медиков - пишет Mukachevo.net
По словам правоохранителей, мужчину привезли с ранением предварительно от взрыва гранаты. Происшествие случилось в местной военной части. Военный умер в "скорой".
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При каких обстоятельствах все произошло пока не сообщают. В воинской части говорят, что погибший подорвался не на территории части.
"19 мая один из военнослужащих в/ч А1556, во внеслужебное время, находясь за пределами воинской части и не соблюдая правил безопасности получил травму от неизвестного взрывного устройства, что привело к смерти военнослужащего. Сейчас командиром назначено служебное расследование о результатах которого мы сообщим позже", - отметили в военной части.
На территории бывшей воинской части в Одессе произошел пожар. Часть расположена в Киевском районе города.
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