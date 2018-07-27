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пятница, 27 июля 2018 16:17

Водителю, который насмерть сбил двух человек, вынесли приговор

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Водителю, который насмерть сбил двух человек, вынесли приговор
Водителя, который сбил двух пешеходов, посадили на 9 лет. Фото: shepetivka.com.ua

В Одесской области 27-летнего водителя, который в июне 2017 сбил двух пешеходов, приговорили к 9 годам тюрьмы.

Суд признал мужчину виновным в совершении смертельного ДТП и оставлении пострадавших без помощи, сообщает пресс-служба Одесской прокуратуры.

Следствие установило, что мужчина был за рулем неисправного "ВАЗ-21074", когда ночью на автодороге Овидиополь-Петродолинское сбил двух парней 20-ти и 15 лет. Водитель покинул место происшествия, не оказав помощи пострадавшим.

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Результаты экспертизы обнаружили в его крови остатки алкоголя.

Украинский дальнобойщик Валерий Ю. получил 2 года и 10 месяцев тюрьмы за смертельное ДТП в Германии. Такой приговор вынес суд в немецком городе Менхенгладбах. Украинца признали виновным в убийстве по неосторожности и в нанесении телесных повреждений по неосторожности.

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